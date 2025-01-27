Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, kalp sağlığının sadece damarları değil, aynı zamanda kemikleri de güçlendirebileceğine dikkat çekti.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni araştırma, kalp-damar sağlığını iyileştiren yaşam tarzı değişikliklerinin kemik sağlığını da olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırma, 2011-2018 yıllarında gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması (NHANES) verileriyle yapıldı. 20-59 yaş arası 2.159 katılımcının verileri incelendi. Menopoz sonrası kadınlar, kronik hastalıkları bulunanlar ve daha önce osteoporoz tanısı almış bireyler araştırmaya dahil edilmedi.

Araştırmada, Amerikan Kalp Derneği tarafından geliştirilen ‘Hayatın Temel 8 Unsuru/ Life’s Essential 8 - LE8’ skoru ile kemik mineral yoğunluğu (BMD) arasındaki ilişki analiz edildi. Sonuçlar, kalp sağlığını destekleyen sağlıklı alışkanlıkların kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz riskini azaltabileceğini gösterdi.

Osteoporoz riskini azaltabilir

Prof. Dr. Koçaş, kalp sağlığının kemik sağlığıyla olan ilişkisine dikkat çekerek, “Osteoporoz, yaşla birlikte kemiklerdeki mineral kaybının artması ve kırık riskinin yükselmesiyle karakterize bir hastalıktır. Yapılan bu çalışma, kalp sağlığına yönelik sağlıklı yaşam tarzlarının kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz riskini azaltabileceğini gösteriyor” bilgisini verdi.

Araştırmaya göre, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigara içmeme ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları hem kemik sağlığını iyileştiriyor hem de kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Prof. Dr. Koçaş, “Daha sağlıklı bir kalp, daha sağlıklı kemikler anlamına gelir. Kalp sağlığına yönelik atılacak her adım, kemiklerimizi de güçlendiriyor” diye ekledi.

Sağlıklı yaşamın 8 anahtarı

Araştırmada, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigara içmeme, uyku düzeni, ideal vücut kitle indeksi, kan şekeri, kan yağı ve tansiyon gibi kalp sağlığını belirleyen 8 temel faktörün kemik sağlığı üzerindeki etkisi incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, "Hayatın Temel 8 Unsuru" (LE8) skorunun yüksek olması, kemik mineral yoğunluğunda artışa yol açmaktadır.

Prof. Dr. Koçaş, özellikle genç yaşlarda kalp sağlığını korumanın kemik sağlığı için de faydalı olabileceğini belirterek “Yaş ilerledikçe kemiklerin güçsüzleşmesi kaçınılmaz olabilir, ancak sağlıklı alışkanlıklar edinmek bu süreci yavaşlatabilir” dedi.