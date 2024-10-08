Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Ünlü hangi durumlarda kalp pili takıldığını anlatarak, "Bunlar, küçük bir bilgisayar gibi akıllı cihazlardır. Kalbin ritminde herhangi anormallik olduğunda cihaz önce kalbin ritmini düzenlemeye çalışır. Bu işe yaramazsa elektro şok yapar, ölümcül ritim bozukluğunu düzeltir ve kalp yavaşladığında ise kalbi hızlandırır" dedi.

Kalbin kendi elektriğini üreterek kasılma sayısını ayarlayan ve vücudun ihtiyaç duyduğu kanı vücuda pompalayan bir organ olduğunu aktaran Doç. Dr. Murat Ünlü, kalbin uyarılmasını başlatan elektrik üretiminde bir yetersizlik veya duraklama yaşandığında hastalara kalp pili takıldığını söyledi. Doç. Dr. Ünlü, “Bunlar oldukça küçük, neredeyse bir kol saati büyüklüğünde cihazlardır. Ömürleri 8-10 yıl arasındadır. Hastanın sol köprücük kemiğinin hemen alt kısmının cilt altına yarım saat süren bir işlemle hasta uyanıkken lokal anesteziyle takılır ve hasta işlemden 1 gün sonra taburcu edilir” ifadelerini kullandı.

"Kalbe elektro şok verir"

Doç. Dr. Ünlü, kalp hastalığının türüne ve kalpteki fonksiyon bozukluğunun boyutuna göre kalp pillerinin boyutları ve çeşitlerinin değiştiğini ifade ederek, “Bazı kalp pilleri sadece kalbe elektrik akımı vererek kalbi elektriksel olarak uyarır. Bunların ömürleri daha uzundur ve küçük cihazlardır. Kalpte hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğunda veya kalp yetersizliği durumlarında takılan kalp pilleri ise ilave olarak elektroşok yapan biraz daha kalın ve yüksek voltajlıdır. Yüksek voltajlı piller kalbi birebir takip eder. Bunlar, küçük bir bilgisayar gibi akıllı cihazlardır. Kalbin ritminde herhangi anormallik olduğunda cihaz önce kalbin ritmini düzenlemeye çalışır. Bu işe yaramazsa elektro şok yapar, ölümcül ritim bozukluğunu düzeltir ve kalp yavaşladığında ise kalbi hızlandırır” şeklinde konuştu.

"Kalbi ritim bozukluklarına karşı korur"

3 kablolu kalp pillerinin ise özellikle kalp yetersizliği hastalarına takıldığını aktaran Doç Dr. Murat Ünlü, şöyle devam etti:

“Bahsettiğim kalp pili kalbin kasılma gücünü arttırır ve kalbi ritim bozukluklarına karşı korur. Bunun yanı sıra kalp yetersizliği bulunan hastada sıvı dengesi bozukluğunda ve hastanın akciğerlerinde sıvı birikmeye başladığını da tespit ederek sesli bir uyarı verir ve hastanın hastaneye gitmesini sağlar. Ancak kalp pillerinin bir kullanım süresi var. Kalp pillerinin ömürleri bittiğinde yenileri ile değiştirilir. Bu çok daha kolay bir işlemdir. Yaklaşık 10-15 dakika sürer. Kalp pilleri aynı zamanda kayıt cihazlarıdır. Sürekli kalbin her bir atımını ve kendisini (bataryası, kabloları, elektronik devrelerini) kontrol eder. Herhangi bir ritim bozukluğu problemi yaşanmış ise bu anormallikleri kayıt alır. Bizlere kontrol esnasında bu kayıtları ve kontrol grafiklerini inceleyerek kişinin kalp ritim durumu ve kalp pili sisteminin bileşenleri hakkında da bilgi verir."

"Elektroşok özelliği olan kalp pili taşıyan hastaların yüksek gerilim hatlarından uzak durmalarını öneriyoruz"

Kalp Pili takılmış hastaların yaşamlarında bazı değişiklikler olacağını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ünlü, "Kalp pilleri elektronik cihazlardır. Eski nesil kalp pillerinde hastalar MR cihazlarına giremiyordu. Artık yeni cihazlarda bu sorun yaşanmıyor. Özellikle elektroşok özelliği olan kalp pili taşıyan hastaların yüksek gerilim hatlarından uzak durmalarını öneriyoruz. Hastaların mikro dalga fırınları çalışırken aynı ortamda bulunmamaları ve kalp pili ile aynı tarafta cep telefonu taşımalarını ve kullanmalarını da önermiyoruz. Ayrıca kalp pili hastalarının alışveriş merkezlerindeki havaalanlarındaki dedektörlü kapılardan geçmemelerini öneriyoruz" diye kaydetti.