Kalp pili cildinden dışarı çıkan 72 yaşındaki diyabet hastası Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Kalp pili cildinden dışarı çıkan 72 yaşındaki diyabet hastası Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa’da yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Bür’e 8 yıl önce kalp pili takıldı. Uzun zamandır diyabet hastalığı ile mücadele eden Bür, yediklerine dikkat etmesine, ilaçlarını kullanmasına rağmen şeker değeri yükseldi. Şekerinin yüksek seviyelerde seyretmesi Bür’ün kalp pilini de etkileyerek cildinden dışarı çıkmasına neden oldu. Yaranın enfekte olmasıyla birlikte büyük sıkıntı yaşayan Bür, yakınları tarafından ANKA Hastanesi’ne götürüldü. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz tarafından muayene edilen Bür, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erinç Evrensel tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Bür, “Böyle bir durumla karşılaşmanın şokunu yaşadım. Düşünsenize bir anda kalp piliniz vücudunuzdan dışarı çıkıyor. ANKA Hastanesi’ndeki doktorlara çok güveniyordum. Hemen hastaneye başvurduk. Doktorlarım önce beni rahatlattı ardından operasyonumu başarıyla gerçekleştirdi. Benimle yakından ilgilenen başta doktor ve hastane yönetimi ile sağlık personellerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, zorlu operasyon ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamıza 8 yıl önce kalp pili takılmıştı. Hastamızın diyabeti kalp pilini de etkilemiş. Kalp pili keşiden dışarı çıkmış. Bu durum kalbi de yormuş. Üzerinde enfeksiyon olan ve kalp duvarına yapışık bulunan pili başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kontrollerini düzenli olarak yapacağız. Kalp pili takılan hastaların rutin kontrollerine gitmeleri gerekiyor. Pil ilk takıldığında 1-2 ayda, sonrasında 6 ayda ve daha sonraki süreçte hastanın durumuna ve pilin özelliğine göre 3 ila 12 ayda bir kontrol olması şart.”

Uzm. Dr. Erinç Evrensel de, operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Kardiyoloji polikliniğinde takipli hastanın pili cilt dışında bulunmaktaydı. Prof.Dr. Kaçmaz tarafından pil çıkarıldıktan sonra mevcut yaranın kapatılması için çevre dokular hazırlanarak kullanıldı. Yatarak takiplerinde ek şikayeti olmayan hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.