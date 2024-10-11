Elazığ’da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan da Fatiha suresini okumaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, gençler hayvanı hayata döndürmeyi başardı.

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde bir grup genç, kaldırımda ilerlerken yere düşen bir muhabbet kuşu gördü. Kuşu avcuna alan gençlerden biri, kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajı sırasında gençlerden biri de besmele çekip Fatiha suresini okumaya başladı. Yapılan masajın ardından kuş tekrar hayata dönerken, o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.