Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Partili eski belediye meclis üyesi Mustafa Şentürk düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Partili eski belediye meclis üyesi Mustafa Şentürk düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

AK Partili Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Mustafa Şentürk dün sabah saatlerinde kendisine ait bağ evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından bulunan Şentürk için bu gün Cuma Namazı sonrası Potbaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kdz. Ereğli Müftüsü Sabri Kütükçü tarafından cenazeye katılanlardan helallik alandı, namaz kılındı. Şentürk’ün cenazesi daha sonra Kdz. Ereğli Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı Fatih Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı.