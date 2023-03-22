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Olay, geçtiğimiz gün Tokat’ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Servet Yalçındağ (48), sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tokat’ta yapılan törenin ardından Yalçındağ’ın cenazesi, memleketi Sivas’a getirildi. Yalçındağ için Ay Yıldız Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Cenaze namazına Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, bazı il protokol üyeleri, Yalçındağ’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçındağ’ın naaşı Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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