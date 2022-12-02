Ordu’nun Ünye ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden rehber öğretmeni toprağa verildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden rehber öğretmeni toprağa verildi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte maç sonrası dinlenmek için gittiği kafede rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan rehber öğretmen Yüksel Coşkan (47) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Yüksel Coşkan için, 2013 yılından itibaren görev yaptığı Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören programında öğrenci ve öğretmenler gözyaşlarını tutamadı.

Okulda düzenlenen cenaze töreninde konuşma yapan Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Temiz, “Değerli öğretmenimiz Yüksel Coşkan’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Rehber öğretmenimiz meslek hayatına Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1998 yılında ilk görevine başladı. Sonra sırasıyla Samsun’un Havza ilçesi, Adapazarı’nın Akyazı ilçesinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında okulumuzda rehber öğretmen olarak görev yapmaya başladı. 9 yıl okulumuzda hizmet eden kıymetli hocamız Yüksel Coşkan, sevecen ve yardım severliği kişiliği ile mesai arkadaşları ile öğrencilerinin sevgisini kazandı. Binlerce öğrencisine yol gösterdi. Yine öğrencilerinin hayallerine şekil veren öğretmenimizi sevgiyle uğurluyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından rehber öğretmeni dualar ve gözyaşları eşliğinde Sofutepesi Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye ayrıca Ordu İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.