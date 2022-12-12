Programa; Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, hayatını kaybeden polis memuru Metin Erdir’in ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru Metin Erdir için Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık davete katılanları kapıda karşıladı. Yemek ikramının ardından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Metin Erdir için Mevlid-i Şerif okutuldu.

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