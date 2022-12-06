Van’ın Başkale ilçesinde kalp masajıyla hayata döndürülen ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Rojda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van’ın Başkale ilçesinde kalp masajıyla hayata döndürülen ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Rojda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçenin Çaldıran Mahallesi’ndeki Anadolu lisesinde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Hilal Rojda Demir (14), dün okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle dün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Demir’in cenazesi bugün öğle saatlerinde Çaldıran Mahalle Mezarlığında 5 yıl önce yine kalp krizi geçiren ağabeyinin yanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Amiri Edip Kaya, kamu kurum amirleri, okuldaki arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.