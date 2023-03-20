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Başkan Gönüllü, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Cenaze törenine, Gönüllü’nün ailesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evinde ve belediye önünde helallik alınmasının ardından Gönüllü’nün Türk bayrağına sarılı cenazesi Cuma Camisine götürüldü.

Tarhan: “Mutlu Yaşam Köyümüz, İçel Anadolu Liseliler Derneğiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaşacaktır”

Tarhan: “Mutlu Yaşam Köyümüz, İçel Anadolu Liseliler Derneğiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaşacaktır”

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