Adana’da bir otelin havuzunda yüzerken kalp krizi geçiren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Adana’da bir otelin havuzunda yüzerken kalp krizi geçiren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün bir otelde kalan Orkun Songürer (32) havuza girip yüzmeye başladı. Songürer biraz yüzdükten sonra rahatsızlandı. Havuzda Songürer’den başkası olmadığı için kimse fark etmeyince, boğularak yaşamını yitirdi. Bir süre sonra bir otel görevlisi havuza geldiğinde Songürer’i hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde Songürer’in kalp krizi geçirip havuzda boğulduğu tespit edildi. Songürer’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından adli tıptan cenazesi alınan Songürer bugün öğle namazından sonra toprağa verilecek.