Afyonkarahisar’da geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında yaşamını yitiren emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramazan Ersöz protokol üyelerinin de katıldığı askeri törenin ardından toprağa verildi.

Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde ikamet eden Ersöz, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etti. Ersöz için ikindi namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Kemal Duru, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Ersöz kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.