Cenaze törenine il protokolü, askeri erkan ve yakınları katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken baba askeri görevlilerce teselli edilmeye çalışıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Yerdelen için bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii’nde askeri tören düzenlendi. Yerdelen, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığına defnedildi.

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