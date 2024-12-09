Eskişehir’de bir hemşire, geçirdiği kalp krizi sonucu aniden yere yığılan yaşlı adamı tesadüfen görünce ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı.

Olay, saat 15.00 sularında İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki yaşlı bir adam yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Düşerken başından da yaralanan adama ilk müdahaleyi çevreden geçerken onu tesadüf eseri bir hemşire yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı vatandaşın dakikalarca başından ayrılmayan hemşire, ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adamın tedavi altına alındığı öğrenildi.