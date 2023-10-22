Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan 84 yaşındaki adam, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Celep Mahallesinde ikamet eden 84 yaşındaki Nuri Biçen, ailesi ve torunlarıyla oturduğu sırada rahatsızlandı. Yakınları tarafından özel araçla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Nuri Biçen’in yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine yaşlı adam, Konya İl Sağlık İl Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Belediye Şehir Stadına iniş yapan helikopter ambulansıyla Konya’ya sevk edildi.