Sivas’ta şehirlerarası yolculuk esnasında kalp krizi geçiren vatandaş, yolcu otobüsü ile hastaneye götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta şehirlerarası yolculuk esnasında kalp krizi geçiren vatandaş, yolcu otobüsü ile hastaneye götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kayseri-Sivas karayolunda Sivas kent merkezine yakın bir noktada meydana geldi. Şehirlerarası yolcu otobüsünde yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi aynı araçta yolculuk yapan doktor ve hemşire yaptı. Durum bildirilince şoför hiç düşünmeden otobüsü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sürdü. Aracın büyük olmasından dolayı hastanenin girişine gidemeyen şoför yolcuyu hastanenin yakın bir noktasında indirdi. Burada otomobile bindirilen yolcu hastaneye götürüldü. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.