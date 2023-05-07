Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye hayat kurtaran ilk müdahale polis ekiplerinden geldi.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü fark ederek yardıma koştu. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek sürücüye hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Kalp krizi geçiren sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.