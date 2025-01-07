Hatay’ın İskenderun ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Terörle Mücadele Grup Amirliğinde görevli, Polis Memuru Tuncay Pekel(39) evinde kalp krizi geçirdi. 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Pekel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önüne getirilen Tuncay Pekel cenazesi için resmi tören düzenlendi. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı öğle namazını müteakip İskenderun Çankaya Mezarlığında defnedildi. Törene kent protokolü çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.