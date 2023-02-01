Evli ve 1 çocuk babası olan Murat Bilim’in cenaze törenine katılan Vali Hulusi Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Malatya’da okullarda öğretmen ve idarecilik yapan, 15 yıldır Malatya Öğretmenevi Müdürlüğü görevini yürüten ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Murat Bilim (57), ılınan cenaze namazının ardından Battalgazi İlçesi Hasırcılar Mahallesi mezarlığına dualarla defnedildi.

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Kalp krizi sonucu vefat eden Malatya Öğretmenevi Müdürü Murat Bilim, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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