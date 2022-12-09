Törenin ardından memleketine gönderilen Özkan’ın cenazesi bugün Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyünde toprağa verilecek. Öte yandan, Özkan’ın hayatını kaybetmeden bir gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Özkan’ın arkadaşları ile şakalaştığı görülüyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde görev yapan 27 yaşındaki Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan, görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Özkan için görev yaptığı Sunguru İlçe Polis Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene Sungurlu Belediyesi başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından dua edildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı Ahmet Özkan, görev yaptığı polis merkezinin önünde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Özkan’ın hayatını kaybetmeden 1 gün önce çekilen görüntüleri ise yürek burktu.

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