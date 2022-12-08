İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 10 Ekim’de sabah saatlerinde görev başında birden fenalaştı. Ekip arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı Özkan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 59 gündür yaşam mücadelesi veren Özkan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

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