2021 yılında polis akademisinden mezun olan Özkan, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladı. 10 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde görevi başında kalp krizi geçiren Özkan, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Özkan’ın cenazesi yarın memleketi olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Dörtkonak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Hitit Üniversitesi’nde “İnsan Hakları ve Demokrasi” paneli

Hitit Üniversitesi’nde “İnsan Hakları ve Demokrasi” paneli

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