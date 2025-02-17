Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Kulp ilçesinde Abdulmenav Gülaydın (50), solunum sıkıntısı şikayeti ile Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesine başvurdu. Burada kontrolleri yapılan Gülaydın’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin pistine getirildi. Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gülaydın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.