Cenazeye Vali Recep Soytürk Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Köşeli, son yolculuğuna uğurlandı.

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