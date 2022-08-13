Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ülkü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 20 yaşındaki gencin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesinde bugün sabaha karşı 04:00 sıralarında tuvalete gitmek için yatağından kalkan 20 yaşındaki Nedim Ülkü fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ankara Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Nedim Ülkü hayatını kaybetti.

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