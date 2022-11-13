İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Derya Erol kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Derya Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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