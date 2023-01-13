Tunceli’de kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi, Jandarma Helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tunceli’de kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi, Jandarma Helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, ayakta durmakta zorlanınca şüphelendi, depresyon ilacı kullandığı anlaşıldı Polis, ayakta durmakta zorlanınca şüphelendi, depresyon ilacı kullandığı anlaşıldı

Tunceli’de kalp rahatsızlığı bulunan Muzaffer Arslan tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada anjiyo olan Arslan’ın durumu ağırlaşınca devreye jandarma girdi. Buradan alınan Arslan, jandarma helikopteri ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.