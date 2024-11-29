Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve egzersizle kalp hastalıklarının yüzde 80’inin önlenebildiğini belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, kalp hastalıklarını önlemek için önemli tavsiyelerde bulundu. Kalp hastalıklarının dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Fatih Çam, bu hastalıkların yüzde 80’inin önlenebileceğini söyledi. Kalp sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Kardiyoloji uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, “Kalp ve damar sağlığını korumak için sağlıklı yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek kritik öneme sahip. Yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltmak mümkün. Özellikle sigara içmemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve sağlıklı beslenmek, kalp sağlığını korumanın temel taşlarıdır" dedi.

Diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra, düzenli sağlık kontrollerinin de önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Fatih Çam, "Yüksek tansiyon, kolesterol seviyeleri ve diyabet gibi risk faktörlerinin erken tespiti, kalp hastalıklarının önlenmesinde kilit rol oynar. Yılda en az bir kez kardiyolojik muayene yaptırmak, kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

“Kalp hastalıklarını önlemek için atılacak her adım büyük önem taşıyor” diyen Uzm. Dr. Fatih Çam, bireylerin sağlıklı seçimler yaparak, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabileceklerini ve yaşam kalitelerini artırabileceklerini vurguladı. Uzm. Dr. Fatih Çam, "Unutmayın, sağlığınız için atacağınız her adım, geleceğinizi belirleyecek" diyerek, toplumda kalp sağlığı bilincinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.