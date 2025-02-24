Ramazan ayı, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için manevi bir arınma süreci sunarken, bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle kalp hastaları, ilaç kullananlar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, doktorlarına danışmadan oruç tutmaya karar verdiklerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Ramazan ayında kalp hastalarının dikkat etmesi gereken hayati noktaları paylaşıyor ve orucun sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için önemli uyarılarda bulunuyor.

"HER KALP HASTASI ORUÇ TUTAMAZ" DEMEK YANLIŞ!

Prof. Dr. Cengiz Köksal, her kalp hastasının oruç tutamayacağına dair genel bir yargının doğru olmadığını belirtiyor. Ancak, ileri yaşta olanlar, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları bulunanlar için mutlaka doktor kontrolü gerektiğinin altını çiziyor.

“Oruç, sağlıklı bireyler için kalp ve damar sağlığı açısından büyük bir risk oluşturmaz. Ancak kalp hastaları için durum farklı olabilir. İlaç kullanım saatleri, su kaybı ve uzun süren açlık, kalp hastaları için ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle hekim gözetiminde karar verilmelidir,” diyor.

SAHURSUZ ORUÇ KALBE ZARAR VERİYOR!

Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan biri sahuru atlamak! Uzun saatler süren açlık ve susuzluk, özellikle kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve ani rahatsızlıklara yol açabilir.

Prof. Dr. Köksal, sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulunuyor:

- Bol su tüketin: Susuzluk, kanın yoğunlaşmasına ve kalp hastalarında riskin artmasına neden olabilir.

- Aşırı karbonhidrat ve şekerden kaçının: Kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olabilir.

- İlaç kullanım saatlerini hekimle belirleyin: Tansiyon, kolesterol ve kan sulandırıcı ilaçlar doktor kontrolünde düzenlenmeli.

Özellikle kalp kapak ameliyatı geçirmiş ve metal kapak taşıyan hastaların kullandığı kan sulandırıcı ilaçların (kumadin) dozları, Ramazan boyunca yakından takip edilmelidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk, kan değerlerinde değişikliklere yol açarak hayati riskler doğurabilir.

ORUÇLUYKEN AŞIRI YÜKSEK EFOR VE SICAKTAN UZAK DURUN!

Kalp hastalarının sadece beslenmelerine değil, günlük aktivitelerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırı fiziksel efor, yüksek sıcaklık ve susuzluk kalbi zorlayabilir.

Bu durumlara dikkat edin!

* Ağır egzersizlerden kaçının

* Sauna ve kaplıca gibi aşırı sıcak ortamlara girmeyin

* Uzun süre susuz kalmaktan kaçının