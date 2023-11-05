Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurudere Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısındaki kalorifer bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale mahalleli tarafından yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde adeta geceyi aydınlatan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.