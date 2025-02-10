Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, bir dizi program kapsamında Kayseri’yi ziyaret etti.

Ajans çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı planlaması kapsamında istişare toplantısı gerçekleştiren Ahmet Şimşek; Ajans Genel Sekreteri, birim başkanları ve koordinatörlerin katılımıyla TR72 Bölge Planı ve Sonuç Odaklı Programlar Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağladı. Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret eden Şimşek, devam eden ve tamamlanan bazı ajans projelerini yerinde inceledi.

Talas’ta bulunan ve Saya üretiminde SOGEP kapsamında desteklenecek Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi ve Kayseri’de önemli bir eğitim ve sosyal proje modeline dönüşen ERVA Spor Okulları’nın boks şampiyonası Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile yerinde ziyaret edildi.