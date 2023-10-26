Rize’nin Kalkandere ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen ‘Kare kare Kalkandere’ isimli sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kalkandere kaymakamlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla Kalkandere ilçesinin Cumhuriyet öncesini ve sonrasını Rizeli vatandaşlara aktarmak amacıyla ‘Kare kare Kalkandere’ isimli sergiyi düzenledi. Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, yapılan sergide Kalkandere tarihinde yer etmiş önemli olayları ve önemli şahsiyetleri vatandaşlara tekrardan aktardıklarını söyledi.

Kaymakam Ahmet Açıkgöz, “Kalkandere ilçemizi Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel Rize’mize turistik, tarihi ve coğrafi anlamda tanıtmak istedik. Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında tarihi belgelerimizin bir kısmını buraya getirmek istedik. Kalkandere ilçesinin tarihindeki önemli olayları, tarihimizde yer etmiş önemli kişileri biz burada vatandaşlara aktardık ve efsane Kaymakamımız Recep Yazıcıoğlu’nu yad etmek istedik. Birinci Dünya Savaşında ve Kurtuluş savaşında bulunmuş olan gazilerimizi anarak Kalkandere tarihimizi günümüze aktardığımızı düşünüyoruz. Bölgede yaşayan gençlerimize tarihimizi öğretmek, tarihimizi diri tutmak istiyoruz. Yaşadığı kentin tarihini bilmeyenler o kentin tarihini tüketirler” ifadelerini kullandı.

İshak Güven Güvelioğlu, Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen serginin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek “Kalkandereli olduğum için memleketimin kültürüne ilgi duymuşumdur. Farklı bölgelerle ilgili araştırmalar yaparken Kalkandere ile ilgili bol belgelere rastlamıştım. Onları hep sakladım. Kaymakamımız Ahmet Bey de kitapta var olan fotoğraflardan esinlenerek Cumhuriyetimizin 100. Yılı için sergi açmamızı istedi. Elimizdeki etnografik ve tarihi eserlerden bir sergi açtık. Yaptığımız sergi yoğun ilgi gördü. Kalkandere ilçesi Rize’den Erzurum’a kadar uzanan eski bir kervan yolu üzerinde bulunuyor. Tarihi kayıtlardan yola çıkarak tarihimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Tarihi kayıtlar yola çıkarak 1821 Kalkandere’nin eski adı Karadere olduğunu 1953 yılın da belediyesinin kurulduğunu, 1959 yılında da kalkınması açısından Karadere iken Kalkandere ismini almıştır ve ilçe yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Proje Koordinatörü Hacer Başaran ise “Kare kare Kalkandere projesiyle birçok başlığı barındıran sergimiz; Karadere’den Kalkandere’ye, kazma kürek ile yol çalışmalarına, Hızır Onbaşı ve Hüseyin Hoca Köyü camisi’nden oluşmaktadır. Efsane kaymakamımız Recep Yazıcıoğlu ve gecesiyle gündüzüyle güncel Kalkandere fotoğraflarıyla sonlandırdığımız sergimizde bilgilendirme panolarımız da mevcuttur. Müze havası vermek istediğimiz sergimizde Kalkandere ait eski tarihi eserleri vatandaşlarımız ile buluşturmayı amaçladık” diye konuştu.