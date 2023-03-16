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5 bin 600 metrekare saha betonu, 46 metre su içi betonu, tekne çekek yeri ve yat bağlama halkaları yenilendi. Fenerdeki rıhtıma, dalgaya karşı 214 metre uzunluğunda 1,6 metre yüksekliğinde perde duvar koruma yapıldı. Ayrıca Kaş Belediyesince çalışma çerçevesinde çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj çalışması yapılacak.

Kalkan Mahallesi’ndeki çalışma bünyesinde ekipler tarafından barınak içi beton zemini yenileme işi yapıldı. Zamanla bozulan zemine bin 950 metreküp beton döküldü.

Başkan Güngör: “2023 turizm sezonu için bütün göstergeler olumlu”

Başkan Güngör: “2023 turizm sezonu için bütün göstergeler olumlu”

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan Kalkan Balıkçı Barınağının zemin yenileme çalışması tamamlandı.

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