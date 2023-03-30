Çevre bilincinin erken yaşlarda gelişmesi ve yerleşmesi için önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ODTÜ DBE ile gerçekleştirdiği iş birliği ile öğrencilere ‘Çevre, Deniz ve İklim’ eğitimi veriyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün konusunda uzman hocaları, araştırma görevlileri ve genç araştırmacıları tarafından verilen eğitimlerde; deniz farkındalığı kazandırmak ve korumak başta olmak üzere çocuklarda deniz bilincinin yüksek olması ve yaşadıkları gezegene sevgiyle yaklaşmaları amaçlanırken, iklim değişikliği, insan kaynaklı küresel ısınma gibi konularda da farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Mayıs ayının sonuna kadar sürecek olan eğitimlerde 250 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim boyunca ulaşım, kumanya ve eğitim materyali desteği sağlayacak. Temiz Akdeniz için Bilgi ve Bulmaca Kitapçığı da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi için hediye ediliyor.

Eğitim boyunca pedogojik destek çalışması sunacak olan Sınıf Öğretmeni Elif Çatal’ın çocuklarla birlikte doğa ile bağ kurmalarını hedefleyen ‘Doğada Drama Çalışması’ gerçekleştirerek başladığı eğitimde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Evrim Kalkan Tezcan; ‘Çevre Nedir’, ‘Deniz Nedir’, ‘Deniz Neden Önemlidir’, ‘Deniz Biyoçeşitliliği’ ve ‘Türkiye Denizleri’ konu başlıklarında bilgi veriyor.

Araştırma Görevlisi Betül Bitir Soylu’nun ‘Çevre ve Deniz Kirliliği’ başlığında eğitim verdiği eğitimde; Araştırma Görevlisi Begüm Tohumcu; ‘Deniz Kaplumbağası ve Doğa Koruma Çalışmaları’, Genç Araştırmacı İrem Bekdemir ise ‘İklim Değişikliği’ konusunu anlatıyor.

Genç Araştırmacılardan Naim Yağız Demir’in gerçekleştirdiği ‘Çılgın Profesör Deney Gösterisi’ ile çocuklar, küresel ısınma ile ilgili bazı olguları deney aracılığıyla öğreniyor.

Genç araştırmacı Buse Uyseler’in oryantiring çalışması ile harita ve yön becerilerini geliştiren çocuklar, eğlenerek öğreniyor. Deniz kenarında yapılan kısa gezinti ile çocukların denizi ve kumsalı yakından görmesi ve hissetmesi sağlanırken, endemik bir bitki olan kum zambakları da tanıtılıyor.

Araştırma Görevlisi İrem Yeşim Savaş da çocuklarla özel olarak ilgilenerek, sorularını yanıtlıyor. Eğitimin sonunda ise çocuklar öğrendiklerini; resim, şiir, hikaye ya da sloganlar aracılığıyla kağıda döküyor.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Evrim Kalkan, eğitimi kısa süre önce kurulan ODTÜ İKLİM - Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında verdiklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile daha önce de çocuklara yönelik eğitim programı yaptıklarını aktaran Kalkan, “İklim Merkezimiz kurulduktan sonra, çocuklara çevre, deniz ve iklim bilincini kazandırmak, onları bilimle buluşturmak ve biraz olsun hayatlarına dokunmak için bir araya gelmek istedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile daha önce de bu çalışmaları yapmıştık. Yine benzer bir iş birliği yaptık” dedi.

Eğitimin içeriği ile ilgili detayları aktaran Kalkan, “İlk olarak Çevre ve Deniz nedir? Deniz canlıları nelerden oluşuyor? gibi bilgilerin üzerinden geçiyoruz. İşin içine biraz oyun kattık. Hem denizleri ve denizde ne olduğunu öğrensinler, hem de oyun oynasınlar ve onlarda daha kalıcı bir iz bıraksın istedik. Daha sonra iklim meselesine giriyoruz. Deniz kirliliğinden, çöp probleminden bahsediyoruz. Biz yetişkinler yeterince sorumluluk alıp bir şeyleri değiştiremedik, ama çocuklara bunun bilincini ve farkındalığını kazandırmak ve bir şeyleri en azından gelecek nesiller üzerinden değiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkan, oyunlarla eğitimi eğlenceli hale getirmek istediklerini de belirterek, “Sonra eğlenceli bir deney aktivitemiz var. Orada küresel ısınma ile ilgili kimyasal tepkimelerin nasıl olduğu konusunda, eğlenceli 4-5 deneyden oluşan bir bölüm var. Ayrıca, çocuklara deniz koruma alanlarının önemini anlatabilmek ve farkındalık kazandırmak için de, burada her sene yaptığımız deniz kaplumbağaları izleme çalışmasını referans aldık. Onunla ilgili ne yapıyoruz, koruma faaliyetleri ne demek, nasıl olur, nasıl yapılır konularında interaktif şekilde bilgi veriyoruz. Gün kapanışını da günün hepimize kattıklarını konuşarak yapıyoruz” diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Proje Birimi’nde görev yapan Hacer Çabuk, eğitim projesinin süreci hakkında bilgi vererek, “Bu, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ortak yaptığımız bir proje eğitimi. Burada çevre kirliliği, denizin korunması, denizin tanınması, deniz canlılarının tanınması ve deniz kirliliğini önlemek amaçlı öğrencilere eğitim vermeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimiz Mayıs ayı sonuna kadar sürecek. Toplamda 10 hafta olarak belirledik. Bu sürecin sonunda yaklaşık 250 öğrenciye eğitim vermiş olmayı planlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim boyunca öğrencilere verecekleri destekleri de anlatan Çabuk, “Eğitim materyallerini sağlıyoruz. Öğrencilerin buraya ulaşımını sağlıyoruz. Kumanya desteği veriyoruz. Eğitim materyalleri olarak da öğrencilere laboratuvar önlüğü, bloknotlar, kalemlikler verdik ve onlar için kitapçıklar hazırladık” diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Bade Akgül, eğitimde önemli bilgiler öğrendiğini söyledi. Çevreyi korumak için elinden geleni yapacağını ifade eden Akgül, “Doğa bizim yaşam alanımız. Nasıl denizler balıkların yaşam alanıysa, doğa da bizim yaşam alanımız. Doğa olmazsa biz yaşayamayız” dedi.

Eğitimde, “Canlıların yaşam alanlarını, canlıların nelerle beslendiklerini öğrendik” diyen 4. sınıf öğrencisi Kamil Rüzgar Sınıkçı, “Gelecek nesillere daha temiz bir hayat bırakmak için, çöpü yere atanları, denize atanları ve etrafı kirletenleri uyaracağım. Etrafı temizleyeceğim” diye konuştu.

Muhammet Efe Yıldırım da öğrendiklerini anlatarak, “Bugün balinaların nasıl beslendiğini, memeli olduklarını, balinanın en büyük canlı olduğunu, kıkırdaklı hayvanların nasıl olduğunu öğrendik” derken, bundan sonra doğaya daha duyarlı olacağını ifade ederek, “Bol bol ağaç dikeceğim. Çöplerimi de çöp kutusuna atacağım” dedi.

Deniz canlıları ile ilgili detaylı bilgiler öğrendiğini söyleyen Rıdaham Kızgut ise, “Oyunlar oynadık, çok eğlendik” derken, Yusuf Peker, “Çok güzel geçiyor. Bugün çok mutluyum, çok eğlendim. Doğayı korumak için etrafı kirletmemeliyiz. Egzozları, kirli havayı doğaya salmamalıyız. Burada öğrendiklerimden sonra, onları hiç aksatmadan uygulayacağım” ifadelerine yer verdi. Almira Laçin de, “Hayvanlarla ilgili bilgiler öğrendik. Oyun oynadık. Doğaya çöp atmamalıyız ve atıksuları denize boşaltmamalıyız” diye konuştu.