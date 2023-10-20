Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kaliteli sertifikalı tohumculuk toplantısı gerçekleştirildi.

Ziraat odası başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, TİGEM görevlileri, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda üretici katıldı.

Düzenlenen toplanda konuşan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek bu tür toplantılara önem verdiklerini daha iyi üretim için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Daha sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) görevlileri tarafından toplantıda bulunan katılımcılara TİGEM’in yürüttüğü çalışmalardan bahsedildi.

TİGEM görevlileri aynı zamanda toplantıda kaliteli sertifikalı tohum üretme, büyükbaş damızlık hayvan üretimi hakkında bilgiler verilerek sorunlar ve taleplerde masaya yatırıldı.