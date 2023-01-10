Adana’da muz üreticilerinin sorunları ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Adana genelinde muz üretim alanı 8 bin 500 dekara, üretim miktarı ise 50 bin tona çıktı"dedi.

Adana’da muz üreticilerinin sorunları ve çözümünün masaya yatırıldığı toplantıda bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Adana genelinde muz üretim alanı 8 bin 500 dekara, üretim miktarı ise 50 bin tona çıktı"dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Muz Üreticileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Muz Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu toplantı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana genelinde muz üretiminin 8 bin 500 dekara, üretim miktarının ise 50 bin tona çıktığını belirterek, kentin Türkiye muz üretiminde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Geride kalan 5-6 yılda kentte ciddi muz yatırımı yapıldığına dikkat çeken Tekin, son yılda sera maliyetleri nedeniyle yatırımların yavaşladığını kaydederek, “Ülkemizin muz ithalatının azalması ve pazarda varlığının hissedilmesi adına muz üretiminin yaygınlaşması olumlu bir gelişme. Kentimizdeki muz üretim sahalarında kaliteli üretim var. Üreticiler bunun karşılığını alabilmesi için dekara verimi artırmaya ve pazarlamaya daha fazla önem vermeli. Zira biz de ambalajlama ve pazarlamada sorunlar ortadan kalkarsa dünya ile daha fazla rekabet edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 1 milyon ton muz üretimi yapılıyor

Adana’da Muz Üreticileri Birliği’nin kurulmuş olmasının sektörün ortak hareket etmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tekin, muzun taze tüketimin yanı sıra mamul ürüne dönüştürülmesine yönelik yatırımların da yapılması gerektiğini kaydetti.

Dünyada 128 milyon ton, Türkiye’de ise 1 milyon ton yıllık muz üretimi olduğuna değinen Adana Muz Üreticileri Birliği Başkanı İsmet Çelik ise "Muz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı yerdeki birlikler muzun pazar fiyatını belirliyor. Biz de Adana olarak üyelerimize muzun pazar fiyatını açıklayacağız. Ürünlerine pazar bulmak, pazara arzı düzenlemek için çalışacağız. Adana muz üretiminde söz sahibi bir durumda. Üreticilerimizi korumak, tüketiciyi kaliteli ve uygun fiyatlı muzla buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Muz üretimi alanında uzman Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin Bozok da "İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar geniş bir coğrafyada muz tarımı yapılır hale geldi. Sektör kaliteli üretim yapıyor ama bu alanda çalışacak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Gerek pazarlama, gerekse kalifiye eleman sorunu çözüldüğünde sektörün önü açık ve dünya ile rekabet edecek durumda”diye konuştu.

Muz yetiştiriciliğinin fidan seçiminden hastalıklara kadar teknik konularını üreticilere ve toplantıya katılan ziraat mühendislerine anlatan Bozok, kış soğuklarının etkili olduğu yerlerde açıkta yetiştiricilik yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Filiz Gökçel Türkaslan da bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verdi.