Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ve PEMDER Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (PAK) Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve öğrenci topluluklarından Kalite Topluluğu iş birliği ile düzenlenen Siirt Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta, üniversitenin kalite taraflarının 2022-2023 yılı faaliyetlerinin sunumu yapılarak önümüzdeki dönem planları aktarıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi’nden katılın Prof. Dr. Osman Uzun sunumunda, PEMDER uygulamalarına yönelik olarak değerlendirmelerde bulunurken, program değerlendirme çalışmalarında bulunacak bölümler için bazı stratejiler ve öneriler dile getirdi.