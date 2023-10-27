“Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi” çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde gösterdikleri çalışmalar sonucunda başarılı olan 19 katılımcıya 9 gün süren eğitimin son gününde DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Denizli İhracatçılar Birliği öncülüğünde yürütülen “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi”nin eğitimleri dün tamamlandı. “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi” kapsamında üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlayabilecek yetkinliğe sahip olabilecek nitelikte kalite kontrol elemanı yetiştirilmesine yönelik eğitim programı tasarlandı. Program çerçevesinde düzenlenen eğitimler ile yetkinlik kazandırılan katılımcıların tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmalarda istihdam edilmesi amacıyla destek faaliyet ve çalışmaları yürütülüyor. Proje çerçevesinde eğitimler, Kalite Kontrol konularında İlkay Gürgün ve Şenol Serttaş, mülakat teknikleri ve CV hazırlama konularında ise İş Kulübü Liderleri tarafından gerçekleştirildi. Proje katılımcısı 19 kişi, günde 6 saat olarak 9 gün boyunca toplamda 54 saatlik eğitim aldı. Eğitim programlarının içeriği; kalitenin tanımı, temel tekstil bilgisi, temel tekstil terbiyesi, terbiye işleminde ham ve mamul kontrolü, bornoz üretiminde temel bilgiler, üretim prosesleri, temel hesaplamalar, hata tanımları, kalite kontrolü, AQL Tablosu kullanımı, ara kalite kontrolü, doküman hazırlama, sonuçların değerlendirilmesi, raporun hazırlanması, kalite kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, yetkileri, final kontrolü, hata tanımları, final kalite kontrol raporu, 7 nokta konteyner kontrolü, temel ingilizce terminoloji, iletişim becerileri, munsell testi konu başlıklarından oluştu.

Tüm bunların yanı sıra; iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, kişisel profil ve cv hazırlama ile müzakere tekniklerinde de proje katılımcılarının yetkinlikleri artırıldı. “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme Projesi” ile katılımcıların tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilmesine yönelik destek faaliyetleri ve çalışmaları yürütülecek. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Tekstil ve konfeksiyon sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli personel için DENİB olarak işbirliği içerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu işbirliğinin sonucunda alanında yetkinliği artırılmış kişilere ulaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 9 gün boyunca bizlerle olan eğitmenlerimize teşekkürlerimi sunuyor, eğitimleri başarıyla tamamlayan tüm katılımcılarımızı özverileri için tebrik ediyorum. Ayrıca, proje katılımcılarımıza bundan sonraki süreçte iş hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.