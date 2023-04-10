Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu üyelerine iç değerlendirme programı çerçevesinde değerlendirici eğitimi verildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Üniversite kalite komisyonu ile değerlendirme takımı üyeleri ve öğrenci temsilcileri katıldı. YÖKAK kriterlerinden liderlik, yönetişim, kalite ve toplumsal katkı bölümleri ile ilgili eğitim Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Onan tarafından, eğitim ve öğretim bölümü ile ilgili eğitim Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer ve Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem tarafından verildi. Araştırma ve geliştirme bölümü ile ilgili eğitimi ise Fen Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer düzenledi.

Düzenlenen değerlendirici eğitimi programında üniversitenin kalite güvencesi alanında fark oluşturacak özgün uygulamalarından biri olacak iç değerlendirme programının yakında başlayacağı duyuruldu.

Eğitim alan değerlendirme takımlarının tüm birimleri ziyaret ederek kalite odaklı uygulamaları yerinde gözlemleyip raporlayacağı açıklandı. Ayrıca söz konusu program sayesinde tüm akademik ve idari birimlerdeki faaliyet değerlendirmelerinin YÖKAK kriterlerine göre yapılması sağlanarak, kalite odaklı büyümeye hız kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yaklaşık iki saat süren eğitim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun kapanış konuşması ve bir sonraki iç değerlendirme programının planlanması ile son buldu.