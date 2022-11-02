Aydın’da halk arasında başak olarak bilinen ve makineden arta kalan pamuklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Aydın’da halk arasında başak olarak bilinen ve makineden arta kalan pamuklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ve beyaz altın olarak da bilinen pamukta hasat sezonu biterken, eski bir gelenek olanak başak toplayıcılığı başladı. Önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın’da da makineli pamuk hasadından sonra tarlada kalan ve halk arasında başak olarak bilinen kalıntı pamuklar, toplanarak hem israfın önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Aydın’ın Koçarlı ve Söke ovalarında pamuk hasadı sonrası, makinelerden arta kalan ve sonradan açan pamuk kozalakları dar gelirliler için de ayrı bir ekmek kapısı haline geldi. Pamuk fiyatlarının düşük olduğu yıllarda emeği karşılamadığı gerekçesi ile toplanmadan bırakılan makine artığı pamuklar, bu yıl ‘başak geleneği’ ile toplanıyor. Kilogram başına üreticinin tarlada bıraktığı pamukları tarla sahibinden izin alarak toplayıp tarladan geldiği gibi kilosunu 5 TL’ye satarak insanların ekmek parası kazandığını belirten Aziz Kısa, “Kalıntı pamukları toplayarak hem israfın önüne geçiyoruz hem de toprak altına girecek olan artık pamukları ekonomiye kazandırıyoruz. Başak pamukların kilosunu 5 TL’den alıyoruz ve fabrikalara satıyoruz. Genelde bu başakları makine girdikten sonra tarla sahibi almıyor ya da tohum olarak bırakıyor. Biz de sürüm öncesi pamukları topluyoruz. Aileler geliyor bize satıyor, biz de fabrikaya götürüyoruz. Böylelikle hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de israfı önlemiş oluyoruz. 1 kişi günde 100 kilo kadar başak toplayabiliyor” dedi.