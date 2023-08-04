Düzce Belediyesi, il genelinde sivrisinek ve uçkun mücadelesi dahilinde ilaçlama çalışmalarına başlayarak vatandaşları sivrisineklerin olduğu bölgelerde önlem almaları konusunda uyardı.

Düzce Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte sivrisinek uçkun mücadelesi sürdürülen ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü belediye sınırları içerisinde tüm mahallelerde yaz ayları boyunca periyodik olarak düzenli şekilde çalışmalarını sürdürürken çalışmalar, halk sağlığı ve çevre sağlığına özen gösterilerek yürütülüyor.

Vatandaşların sivrisineklerle mücadelede alınabilecekleri önlemler konusunda müdürlükten yapılan açıklamada, “Halkımız, kendi evlerinde, bahçelerinde ve çevrelerinde alabileceği çok basit ve etkili fiziki önlemlerle, hem sorun teşkil eden sivrisineklerden korunmuş olacaklar hem de daha fazla ilaç kullanılmasının önüne geçerek sağlığımızı ve çevremizi korumuş olacaklardır” denildi.

Yarım kova sudan milyonlarca sinek çıkıyor

Alınabilecek önlemleri de sıralayan müdürlük, şu uyarılarda bulundu; “Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat ediniz. (süs havuzu, atıl havuzlar, kovalar, çeşme yalakları, atıl lastikler gibi). Mevcut olanların suyunu haftada bir değiştiriniz. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bıraktığınız yarım kova sudan binlerce sinek çıkabilir. Aynı uyarıyı komşularınıza da yapınız. Sinek sizin evinize de uçabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzını kapalı tutun, ters çevirin veya imha ediniz.”