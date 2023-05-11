Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale ilçesinde yapımı devam eden yeni jandarma hizmet binasını inceledi. Başkan Zolan, jandarmanın yeni hizmet binasına taşınmasının ardından, merkezde bulunan mevcut jandarma binası alanının da ilçeye meydan olarak kazandıracaklarını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapımı devam eden Kale İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasında incelemede bulunduBir süre inşaatta incelemede bulunan Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli’nin büyükşehir statüsü kazanmasının ardından tüm ilçelere hizmet eder hale geldiklerini söyledi. Bu noktada altyapıdan üstyapıya, spor tesislerinden yeşil alanlara 19 ilçede sayısız hizmet yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, Kale ilçesinde vatandaşların çok uzun zamandan beri arzu ettiği projenin incelemesini yaptıklarını kaydetti. Mevcut, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı binasının ilçe meydanının ortasında olduğunu ve depremsellik anlamında riskler taşıdığını anlatan Başkan Osman Zolan, eski binanın Kale ilçe meydanının oluşmasına da engel olduğunu ifade etti.

“Kale’mizde bugüne kadar birçok hizmet yaptık”

İçişleri Bakanlığı ile yapmış oldukları protokolle, ilçe meydanında bulunan Kale İlçe Jandarma Komutanlığı alanının Büyükşehir Belediyesine geçeceğini, bunun karşılığında da yeni binanın yapımıyla ilgili maddi katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “İçişleri Bakanlığımız ile yaptığımız işbirliği ile bu inşaatı başlattık. İnşallah yeni bina bittiğinde jandarmamız buraya taşınacak. Merkezdeki depreme dayanıksız jandarma binasının da kaldırılmasını ve ilçemizin meydana kavuşmasını arzu ediyoruz. Kale’mizde bugüne kadar birçok hizmet yaptık. Böyle bir güzelliği yapmak da bize nasip oldu. Projenin bitişini görmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden Kale’mize hayırlı ve uğurlu olsun.”