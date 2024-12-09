Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kalespor, son dakikada attığı golle Gültepespor’u 3-2 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Birtan Ekren, Mustafa Özkan, K.Enes Cona
Kalespor: Yusuf Tükel, Samet Çadır, Bayram Kılıç, A.Kadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Arda İlhan, Dursun Erdem (Ali Bayram dk. 57), Muhammet Akçiçek, Mükremin Bayrak (Ömer Demir dk. 52), Erhan Vurdem, Yiğit Karaca
Gültepespor: Fatih Alıcı, Halis Barbaros, Engin Yakut, Yunus Daylak, Ekber Kağan Şimşek, Mustafa Hasgül (Dedehan Durmuş dk. 60), Mesut Aktaş, Orhan Hasan Narin, Mustafa Gümüş, Berat Doğan, Emirhan Şükrü Uzun
Goller: Arda İlhan (dk. 15), Yusuf Tükel (dk. 36), Ömer Demir (dk. 90) (Kalespor) , Hasan Narin (dk. 22), Fatih Şimşek (dk. 55) (Gültepespor)