Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kalespor, son dakikada attığı golle Gültepespor’u 3-2 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Kayseri 1. Amatör Küme: EMT Döğergücü FK: 3 - Kocasinan Yemlihaspor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme: EMT Döğergücü FK: 3 - Kocasinan Yemlihaspor: 0

Hakemler: Birtan Ekren, Mustafa Özkan, K.Enes Cona

Kalespor: Yusuf Tükel, Samet Çadır, Bayram Kılıç, A.Kadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Arda İlhan, Dursun Erdem (Ali Bayram dk. 57), Muhammet Akçiçek, Mükremin Bayrak (Ömer Demir dk. 52), Erhan Vurdem, Yiğit Karaca

Gültepespor: Fatih Alıcı, Halis Barbaros, Engin Yakut, Yunus Daylak, Ekber Kağan Şimşek, Mustafa Hasgül (Dedehan Durmuş dk. 60), Mesut Aktaş, Orhan Hasan Narin, Mustafa Gümüş, Berat Doğan, Emirhan Şükrü Uzun

Goller: Arda İlhan (dk. 15), Yusuf Tükel (dk. 36), Ömer Demir (dk. 90) (Kalespor) , Hasan Narin (dk. 22), Fatih Şimşek (dk. 55) (Gültepespor)

Kaynak: iha