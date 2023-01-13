Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, C.Ş., F.E.A. ve İ.F. isimli şahısların ellerinde bulunan piyade tüfeği, tabanca ve fişekleri satmak müşteri arayışı içinde oldukları bilgisinin alınması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Ocak 2023 günü şüphelilerin yakalanması için Kapıkargın Mahallesi Sarsala Koyu mevkiinde operasyon icra edilmiştir.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, C.Ş., F.E.A. ve İ.F. isimli şahısların ellerinde bulunan piyade tüfeği, tabanca ve fişekleri satmak müşteri arayışı içinde oldukları bilgisinin alınması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Ocak 2023 günü şüphelilerin yakalanması için Kapıkargın Mahallesi Sarsala Koyu mevkiinde operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyon sonucu; bir adet seyyar dipçikli AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 adet 7.62 mm çapında fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda C.Ş., F.E.A. ve İ.F. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sonrası şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 2 adet pietro baretta gardane tabanca ve şarjörü, 9 mm tabanca, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, kasatura bıçak, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 19 adet 12 calibre av tüfeği fişeği, 118 adet mermi, Concorde marka av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.