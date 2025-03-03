DENİZLİ (İHA) – Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Okulları Yarışmaları Halk Oyunları kategorisinde birinci oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Okulları yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Denizli’deki farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler çeşitli kategorilerde yarıştı. Halk Oyunları İl Şampiyonası, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve sporcu ailelerinin yanı sıra Denizli halkı da yoğun ilgi gösterdi. Şampiyonada 6 farklı kategoride 14 ekip sahne aldı.

Halk Oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından ekiplerin kıyafet, uyum ve performanslarına göre yapılan puanlamalar sonunda dereceye giren ekipler belirlendi.

Halk Oyunları kategorisinde yarışan Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi öğrencileri il şampiyonu oldu. Öğrencilere ödülleri, Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

"Böyle bir kültürel mirasa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

Halk Oyunlarının, geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi yaşattığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, böyle bir kültür mirasına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yetkililer, gelenek ve göreneklerine sahip çıkarak coşkuyu yaşatan halk oyunu ekiplerine, antrenörlere ve onlara destek olan ailelere teşekkür etti.