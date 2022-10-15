Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin çağrısıyla Kaleiçi Old Town Forum-2022 için bir araya gelen 27 ülkeden 52 şehir, “Yaşayan Tarihi Kentlerde Sürdürülebilir Turizme Yönelik Çevreci Faaliyetler” başlıklı deklarasyonu imzaladı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin çağrısıyla Kaleiçi Old Town Forum-2022 için bir araya gelen 27 ülkeden 52 şehir, “Yaşayan Tarihi Kentlerde Sürdürülebilir Turizme Yönelik Çevreci Faaliyetler” başlıklı deklarasyonu imzaladı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Kaleiçi Old Town Forum-2022, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Forum, Balkanlardan Avrupa’ya, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’ya, ada ülkeleri KKTC, Malta ve İrlanda’ya 27 ülkeden 52 şehrin katılımıyla başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sunumuyla başlayan forum bu yıl “Yaşayan Tarihi Kentlerde Sürdürülebilir Turizme Yönelik Çevreci Faaliyetler” başlığıyla gerçekleşti. Forumda şehirler, sahip oldukları tarihi kent merkezleri ve arkeolojik miras alanlarında sürdürdükleri çalışmaları, projeleri paylaştı. Sunumların ardından, Başkan Uysal çevreye ve kültürel bütünlüğe yönelik şehirlerin taahhüdü niteliğindeki Kaleiçi Old Town Forum-2022 deklarasyonunu açıkladı. Başkan Uysal, metnin BM ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar da paylaşılacağını belirtti. Açıklanan deklarasyon oy birliğiyle kabul edildi ve törenle tüm şehirler tarafından imzalandı.

Turizm sektörünün mevsimsel yapısı, hızla tükenen su kaynakları, ulaşım, ısıtma, soğutma ve aydınlatma için kullanılan enerji kaynaklarının neden olduğu sera gazı emisyonu, sıvı ve katı atıkların toplanması ve imhası, tüketim kültürü gibi başlıklarda politika önerileri sunan deklarasyonda şu ifadeler yer aldı:

“Tarihi kent merkezleri, hayatın farklı alanlarındaki aktiviteleri tatmin edici, derinlemesine ve doğru hızda yaşanmasını sağlayacak, ziyaretçilerinin duyularını harekete geçirecek ve yerel kimliği, biyolojik çeşitliliği, doğal çevreyi koruyan yerel kalkınma modeliyle birleştirilmelidir.”

Diğer yandan, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle 7. Kaleiçi Old Town Festivali’ndeki müzik, eğlence programları iptal edildi.