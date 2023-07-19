Seferihisar Belediyesinin yaz etkinlikleri çerçevesinde, Sığacık Kaleiçi’nde Egezeyder Korosu sahne aldı.

Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’da, tarihi Sığacık Kaleiçi’ndeki etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliğinde şef Süleyman Alasulu yönetimindeki Egezeyder Korosu bir konser verdi. Ceren Bağbozan’ın sunumu ile gerçekleşen konserde Ege Zeybeklerini Anma ve Yaşatma Derneğinin seslendirdiği şarkılar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Türk Sanat Müziği özlemini gideren Seferihisarlılar, söylenen şarkılara da eşlik etti. Seferihisar Belediyesi, yaz boyunca konser etkinliklerinin devam edeceğini duyurdu.