Seferihisar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun, Sığacık Kaleiçi’nde gerçekleştirdiği konseri büyük ilgi gördü.

Seferihisar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Sığacık Kaleiçi’nde dinleyicileriyle buluştu. Şef Murat Sincer yönetimindeki konserde izleyiciler, koronun seslendirdiği türkülere coşkuyla eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konserin ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sahneye çıkarak tüm koro üyelerine teşekkür etti. Kaleiçi’ndeki etkinliklerin yaz ayı boyunca devam edeceğini belirten Başkan Yetişkin, şef Murat Sincer ile sunucu Özlem Sincer’e çiçek takdim etti.