Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi yaz sohbetlerinin ilk haftasında ünlü şarkıcı Nez, söylediği şarkılarla Kaleiçi’ni dolduranlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaz akşamlarını etkinliklerle renklendiren Seferihisar Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Kaleiçi yaz sohbetlerinin ilk konukları, sinema oyuncusu ve sunucu Alp Kırşan ile pop müziği sanatçısı Nez oldu. Sunuculuğunu Önder Açıkbaş ve Zeynep Buse Kale’nin yaptığı programda keyifli dakikalar yaşandı. Alp Kırşan’ın sohbeti, Nez’in de şarkılarıyla renk kattığı etkinlikte, tarihi Kaleiçi’ni tıka basa dolduran izleyicilerde keyifli dakikalar geçirdi. Programın sunucularından ünlü oyuncu Önder Açıkbaş da, esprileriyle geceye damga vurdu. 8 hafta devam edecek etkinlikte, birbirinden ünlü isimler Seferihisarlılarla buluşacak.

Programın sonunda sahneye davet edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sığacık Kalesi, tam 500 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Şuan içinde olduğumuz alanda yüzlerce yıldır hikayeler yazılıyor. Savaşlar, barışlar, düğünler, şenlikler ve daha niceleri. Geçtiğimiz sene tarihe not düşmek ve Seferihisar’ın hikayelerinin arasına yenisini eklemek için Kaleiçi söyleşilerini başlattık. Artık geleneksel hale gelen söyleşilerin ilkinde bizimle olan değerli sanatçılarımıza, çok teşekkür ederim. İyi ki bizimlesiniz” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Yetişkin, katılımcılara yüzlerce yıllık ağaçtan üretilen zeytinyağı hediye etti. Sohbet gecesi, Başkan Yetişkin ve program konuklarının hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi.