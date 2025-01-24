Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın tarihi ve turistik bölgesi Kaleiçi’nin temizliği için alışılmadık bir yönteme başvurdu: Çöpte dedektiflik. Sokaklara gelişigüzel bırakılan atıklar, belediye ekipleri tarafından tek tek açılarak inceleniyor ve sorumlular tespit ediliyor. Bu yöntemle, son 7 ayda kurallara uymayan işletmelere 113 bin 239 lira ceza kesildi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi sokaklarına bırakılan çöplerin izini sürmek için detaylı bir çalışma yapıyor. Çöp poşetlerinin içinden çıkan ıslak mendil, pet bardak ve ambalajlarda bulunan işletme isimleri, kurallara uymayan işletmelerin tespit edilmesinde kilit rol oynuyor. Çöplerin titizlikle incelenmesi sonucu failler belirlenerek haklarında idari işlem yapılıyor.

7 ayda 113 bin lira ceza

Geçen yıl Ağustos ve Aralık ayları arasında, dedektif gibi yapılan bu çalışmalar sonucunda 22 işletmeye 107 bin 33 lira idari ceza kesildi. 2025 yılının Ocak ayında ise aynı yöntemle tespit edilen 2 işletmeye toplam 5 bin 906 lira ceza uygulandı. Belediye ekipleri, kurallara uyulmaması halinde yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Kaleiçi’nin temizliği için 24 saat mesai

Antalya’nın milattan önce 4’üncü yüzyıldan günümüze kadar gelen yaşayan tarihi Kaleiçi, her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası. Kaleiçi’nin cazibesini ve temizliğini korumak için Muratpaşa Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor. Atıkların toplanması için 11 noktada 39 konteyner bulunan bölgede, belediyenin farklı ekipleri gün boyunca çeşitli saat dilimlerinde görev yapıyor. Ayrıca, ambalaj ve moloz atıkları için özel bir rota izleniyor ve işletmelere ayrı hizmet sunuluyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Kaleiçi’nin tarihi kimliğini ve temizliğini koruma amacını taşıyor.